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Şehit oğlu için makam aracını süsletti

Tokat İl Emniyet Müdürü, şehit polis memuru Emrah Bayın’ın oğlu Yusuf’un sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Minik Yusuf, o araçla babasının mezarına da gitti.

İHA | 04.08.2019 - 15:07..
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İstanbul’da 2013 yılında Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirdiği trafik kazasında 27 yaşındayken şehit olan polis memuru Emrah Bayın’ın oğlu Yusuf’un (8) sünnet düğünü yapıldı.

MAKAM ARACI SÜSLENDİ

Şehidin eşi Zeynep Bayın’ın talebi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun makam aracı sünnet düğünü için süslendi. Pazar ilçesine bağlı Küçükbağlar köyünde şehidin oğlu Yusuf Bayın, makam aracına bindirilerek konvoy düzenlendi.

Şehit oğlu için makam aracını süsletti

POLİS MANGASI KARŞILADI

Şehit polis memuru Emrah Bayın'ın mezarı ziyaret edildikten sonra konvoy şehir merkezindeki düğün salonuna hareket etti. Konvoya özel harekat polislerinin yanı sıra resmi ve sivil ekiplerle çok sayıda araç katıldı. Sirenler çalarak düğün salonuna geçen şehit oğlunu, polis mangası karşıladı. Şehidin oğlu ve eşi, polis mangasını selamlayarak düğün salonuna girdi.

Şehit oğlu için makam aracını süsletti

"KEŞKE EŞİM DE BURADA OLSAYDI"

Şehidin oğlu Yusuf, yaşadığı sevinci dile getirerek, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi şehit olduğunda oğlunun 15 aylık olduğunu ifade eden Zeynep Bayın, “Dedesi ile beraber sünnet töreni yapmaya karar verdik. Emniyet teşkilatına davetiye götürdüğümüzde, müdürümüz üzerine düşen ne varsa yapacağını ve yanımızda olacağını hissettirdi. Bugünde onu hissediyoruz. Çok mutluyuz , gururluyuz. Keşke eşim de burada olsaydı. Bir hayali dedesinin torunlarına sünnet töreni yapacak olması idi. Gururluyuz, mutluyuz. Rabbim bundan sonra oğlumuzdan yüzümüzü güldürsün.” diye konuştu.

Şehit oğlu için makam aracını süsletti

Şehit oğlu için makam aracını süsletti

Şehit oğlu için makam aracını süsletti

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