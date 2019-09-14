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Şehit oğlunun mezarına giderken kazada öldü

Şanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yolan çıkan motosikletli baba, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.​

DHA | 14.09.2019 - 14:49..
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14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat (54), oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı.

Şehit oğlunun mezarına giderken kazada öldü

KURTARILAMADI

Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.

Şehit oğlunun mezarına giderken kazada öldü

Şehit oğlunun mezarına giderken kazada öldü

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