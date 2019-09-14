Şehit oğlunun mezarına giderken kazada öldü

1 Üniversiteliler otomobilleriyle TÜBİTAK yarışmasına hazır Kastamonu Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek TÜBİTAK'ın yarışmasına katılmak için otomobil yaptı.

2 Dzyuba takım arkadaşını zorla oyundan çıkardı Hocası tarafından oyundan alınan Zenitli Azmoun, sahayı terk etmek istemeyince, takım arkadaşı Dzyuba'nın sert müdahalesine maruz kaldı.

3 Manisa'da 18 yaşındaki genç kızın katilleri adliyede 18 yaşındaki genç kızın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri ifadesinde, şaka yapmak için genç kıza doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söyledi.

4 Dünya Türk dizilerini izliyor Türk dizilerinin dünyadaki popülerliğine dair bir dosya, İngiliz The Guardian sitesinde ele alındı. Buna göre Türk dizileri Amerika'nın ardından dünyada ikinci sırada yer aldı.

5 Adem Büyük'ün milli takım isyanı A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan Adem Büyük, "Bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" dedi.

6 İBB hizmet binası Seyrantepe’ye taşınacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk önemli imar dosyasını Meclis'ten geçirdi. Buna göre yeni hizmet binası Seyrantepe'ye yapılacak.