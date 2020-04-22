Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

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Eski CIA ajanı: Ladin'i öldürecektik, Clinton engel oldu

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan ve ülkedeki en büyük terör saldırıları olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırısına ilişkin CIA eski ajanı Bob Grenier'den itiraf geldi.