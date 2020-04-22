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Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

Amasya’da şehit oğlu Mehmet Gök’ün kabrini ziyaret etmek isteyen anne Havva Gök’ün isteğini, İl Jandarma Komutanlığı yerine getirdi.

İHA |
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Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

Diyarbakır’da 24 yıl önce operasyon esnasında teröristlerin döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Gök’ün annesi Havva Gök, Amasya merkeze bağlı Musaköy’de bulunan oğlunun kabrini ziyaret etmek için istedi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı’nı arayan Havva Gök, "Ramazan ayı girmeden beni oğluma götürür müsünüz?" diye sordu.

ASKER EVDEN ALIP, MEZARLIĞA GÖTÜRDÜ

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız’ın emriyle harekete geçen ekipler, Havva Gök’ün il merkezindeki evinden alarak köyündeki mezarlığa götürdü.

Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti ViDEO

MEZAR TAŞINI ÖPTÜ

Üstünde Türk bayrağının dalgalandığı oğlunun mezar taşını öpen Gök, askerlerle birlikte dua etti.

Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti

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