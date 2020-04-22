Diyarbakır’da 24 yıl önce operasyon esnasında teröristlerin döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Komando Er Mehmet Gök’ün annesi Havva Gök, Amasya merkeze bağlı Musaköy’de bulunan oğlunun kabrini ziyaret etmek için istedi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı’nı arayan Havva Gök, "Ramazan ayı girmeden beni oğluma götürür müsünüz?" diye sordu.
ASKER EVDEN ALIP, MEZARLIĞA GÖTÜRDÜ
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız’ın emriyle harekete geçen ekipler, Havva Gök’ün il merkezindeki evinden alarak köyündeki mezarlığa götürdü.
Şehit oğlunun mezarına Ramazan öncesi son kez gitti ViDEO
MEZAR TAŞINI ÖPTÜ
Üstünde Türk bayrağının dalgalandığı oğlunun mezar taşını öpen Gök, askerlerle birlikte dua etti.