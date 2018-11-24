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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için, Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

AA | 24.11.2018 - 12:14..
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Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Tevfik Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel ile öğretmen ve öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından şehit öğretmen Yalçın'ın şehitlikteki mezarını ziyaret etti.

DUA EDİLDİ

Osmancık İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri tarafından Aybüke öğretmen için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anıldı

Törende, adının verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri de genç öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

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