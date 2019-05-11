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Şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 11.05.2019 - 14:29..
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Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Abdullah Cuma Abdulal (24) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR

Abdulal'ın naaşı, yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Refah'taki kent mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı slogan attı.

Şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

30 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Abdullah Cuma Abdulal'ın (24) şehit olduğunu ve 4'ü çocuk 1'i sağlık görevlisi 30 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

Şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

BARIŞÇIL EYLEMLER

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

200'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

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