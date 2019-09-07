taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenazesinde, eşi ve çocuklarının üzüntüsü yürekleri dağladı.

DHA | 07.09.2019 - 19:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasının avlusunda düzenlenen uğurlama törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesinin ardından başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ile devam eden törende, okunan duadan sonra helallik istendi. Ardından silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.

Eşi Canan Kansuva, çocukları ve yakınlarının gözyaşlarıyla uğurlanan şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya’ya gönderildi.

EŞİ TÖREN SIRASINDA FENALAŞTI

Tören sırasında fenalaşan şehidin eşine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü'nün cenaze töreni

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

517
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

1205
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

118
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

125
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

22
Mardin'de hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı

Mardin'de hain saldırı: 1 şehit 1 yaralı

265
Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

Ahmet Türk hendek olaylarını yanlış bulduğunu söyledi

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir