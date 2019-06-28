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Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım’ın cenazesine çok sayıda kişi katıldı.

İHA | 28.06.2019 - 19:36..
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Kadir Yıldırım’ın naaşı memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde götürüldü.

Evde helallik alındığı sırada şehidin annesi Şirin Yıldırım duygu dolu anlar yaşadı.

KARDEŞLERİ ASKER KAMUFLAJI GİYDİ

Şehidin ablası Hanife ve kardeşi Tuba’nın, şehit kardeşlerinin askeri kamuflajlarını giyerek cenazeye katıldıkları görüldü.

Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Tokat il müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazına; Tokat Valisi Ozan Balcı, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yakınları ve çok sayıda Erbaalı katıldı.

Yıldırım’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Erbaa şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

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