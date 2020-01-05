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Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için, Elazığ'da mezarı başında anma töreni düznelendi.

DHA | 05.01.2020 - 13:06..
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İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde memleketi Elazığ'da mezarı başında anıldı.

ANMA TÖRENİNE MESLEKTAŞLARI KATILDI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ak Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin babası Zeki Sekin, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

ÖĞRENCİLER SAYGI YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

Anma programı kapsamında Baskil Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit Fethi Sekin'in kabrine 'Şehide saygı yürüyüşü' düzenledi.

Şehidin kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Anmaya katılanlar, şehit Sekin'in mezarına karanfiller bıraktı.

Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

''BİZ ÖLMEDİK SİZ ÖLDÜNÜZ, BİZ BİTMEDİK SİZ BİTTİNİZ''

Şehidin babası Zeki Sekin, oğlu Fethi'nin nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, kendilerinin de kanlarının son damlasına kadar vatanı daha da güzelleştirmek için çalışacaklarına ant içtiğini söyledi. Sekin, "Bundan 3 yıl önce bana en büyük acıyı yaşatan eli kanlı, gözü dönmüş, ruhu kirlenmiş, kalbi paslanmış hainlere ve onların yoldaşlarına sesleniyorum; vatanın bağrına fırlattığınız zehirli ihanet okları bizi biz, Fethi ve onun gibi nice kahraman yiğit vatan evladını canları pahasına siper ettikleri iman göğsünde eritip bal kaymak eyledik. Ciğerimize saplanan kızgın demirleri, kor ateşleri göz yaşımızı soğutup, söküp attık. Sizin ihanetiniz bizi birleştirdi. Zayıflatmadı, güçlendirdi. Tüm Türkiye ve umudu Türkiye olan yüz milyonlarca insan tek vücut oldu. Biz ölmedik, siz öldünüz, biz bitmedik, siz bittiniz. Fethi nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, bizler de kanımızın son damlasına kadar bu aziz ve cennet vatanı daha da güzelleştirmeye ant içtik." diye konuştu.

Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı


Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı


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