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Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı

İstanbul'da kayganlaşan yolda kaza geçiren ve şehit olan polis memuru için tören düzenlendi. Törende şehit polisin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 15.08.2019 - 16:17..
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İstanbul Sancaktepe’de görevden döndüğü sırada Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantı yolunda çim sulaması sırasında kayganlaşan yolda kaza geçiren ve kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Ali Ulaş için tören düzenlendi.

Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı

Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı VİDEO

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törende eşi, kızı ve oğlu şehidi gözyaşlarıyla uğurladı. Şehidin cenaze aracıyla getirilen naaşı, tören mangası tarafından araçtan alınarak tören alanına getirildi.

Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı

"VATAN SAĞ OLSUN"

Törende kürsüye gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Polis hangi şartta olursa olsun görevini yaparken canını ortaya koyar. Hepimiz huzur ve güven için elimizden geleni yapıyoruz. Şehidimiz Ali Ulaş da her gün evinden çıkarken aynı amaçla görevine gidiyordu. Görevini tamamlamış, evine giderken böyle bir kazada şehit oldu. Evlatlarını onurlu bir şekilde yaşatmak, güvenli bir ülkede yaşatmak, namerde muhtaç olmayacak şekilde yaşatmak için çaba sarf ediyordu. Biz onun her şeyiyle ülkesine vatanına hizmet ettiğine şahitlik ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehidimizin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun.” diye konuştu.

Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı

TOKAT'A UĞURLANDI

Emniyet Müdürü Çalışkan’ın konuşmasının ardından şehit için dini tören yapıldı. Yapılan duanın ardından şehit için helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tekrar tören mangasınca alınarak cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehidin eşi ve çocukları da tören mangasıyla beraber yürüdü. Şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a uğurlandı.

Şehit polis memuru için İstanbul'da tören yapıldı

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