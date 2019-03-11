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Şehit Safitürk'ün davasında yeniden yargılama kararı

Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada beraat eden 8 sanığın, yeniden yargılanmasına karar verildi.

AA | 11.03.2019 - 13:34..
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3. Ceza Dairesi, Mardin 3. Ağır Mahkemesince Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin 15 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararı, cumhuriyet savcılığı, katılan taraf ve sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Daire, 23 klasörden oluşan dosya üzerinde yaptığı incelemenin ardından kararını açıkladı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Yerel mahkemece, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezası verilen sanık Şerif Mesutoğlu hakkında, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirtildi.

İSTİNAF BAŞVURULARINA RET

Yargılama aşamalarında ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve eylemlerin doğru nitelendirildiğini kaydeden daire, istinaf başvurularının reddine karar verdi.

Şehit Safitürk'ün davasında yeniden yargılama kararı

Sanık Mesutoğlu'nun cezasını uygun bulan daire, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Mahkeme, haklarında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından beraat kararı verilen Devran Aslan, Fikret Baği, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Nursel Eser, Zuhal Dalçin, Zinet Erdaş ve Mehmet Deniz'in ise dosyalarının ayrılarak dairece yeniden yargılanmalarına karar verdi.

Şehit Safitürk'ün davasında yeniden yargılama kararı

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