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Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede şehidin eşi Şerife Dinçer, 1 yaşındaki kızına, "Kızım bak baban gidiyor. Hadi veda et." diye seslendi.

AA | 24.09.2019 - 21:33..
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Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Dinçer'in naaşı Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak, silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi.

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Bu sırada, baba Ali, anne Zübeyde ile şehidin eşi Şerife Dinçer, tabuta sarılarak gözyaşı döktü, şehitten helallik istedi.

Annesi tarafından tabutun yanına getirilen, şehidin geçen yıl dünyaya gelen kızı Mina da babasının fotoğrafına dokundu.

Şehit Teğmen Fikret Dinçer son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

"KIZIM BAK BABAN GİDİYOR"

Şehidin eşi Şerife Dinçer, kızına; "Kızım bak baban gidiyor. Hadi veda et." diye seslendi. Anne Zübeyde Dinçer ise "Canım oğlum. Ben sana nasıl veda edeyim." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

KONYA ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Dinçer'in cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun, Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi namazgahta kıldırdığı cenaze namazına müteakip Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen Dinçer son yolculuğuna uğurlandı

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