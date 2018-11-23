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Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Van'da askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Teğmen Mehmet Can Sevim, memleketi Aydın'da dualarla uğurlandı.

İHA | 23.11.2018 - 17:25..
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İstanbul Tuzla Askeri Akademisi’nden 3 ay önce mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı’na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim’in (28) naaşı, Van’da düzenlenen askeri törenin ardından hava yoluyla İzmir’e, oradan da helikopterle Nazilli Şehir Stadı’na getirildi.

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

6 AYLIK EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin cenazesini karşılayan Nazilli Adliyesi’nde memur olarak çalışan 5 aylık hamile eşi Özlem Sevim ile babası Cahit Sevim ve anne Semra Sevim metanetlerini korumaya çalıştı. Askeri personel ve protokol üyeleri de, şehit yakınlarının yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Şehit Teğmen’in 6 ay önce evlendiği eşi ve ailesi, Sevim’in naaşı ve resmine sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

DUALARLA UĞURLANDI

Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim’in naaşı daha sonra uzun bir araç kuyruğuyla Kocacami’ye getirilen şehidin naaşı, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda taşınarak top arabasına konuldu. Eşi ve protokolün eşlik ettiği top arabasında taşınan şehidin naaşı, Eğriboğun Mezarlığı Şehitliği'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Kuvvet Erim, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, askeri erkan, protokol üyeleri ve ailenin yakınlarıyla binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

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