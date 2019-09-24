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Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi eşinin memleketi Konya'ya getirildi.

DHA | 24.09.2019 - 03:50..
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Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere askeri uçakla eşinin memleketi Konya'ya getirildi.

Şehidin naaşı, havalimanında ailesi ve askeri erkan tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınıp, araca taşınan şehit Dinçer'in cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna konuldu.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şehit Dinçer'in cenazesi bugün  ikindi namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta düzenlenecek askeri ve dini törenin ardından Konya Şehitliği'ne defnedilecek. 
Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

Şehit Teğmen'in cenazesi Konya'da

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