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Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

Barış Pınarı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun amcası, "Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, düğünüme gelirsin demişti. Bu da bizim bir düğünümüz, bizim bayramımız" dedi.

DHA | 11.10.2019 - 14:57..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, şehit oldu.

"VATANIMIZ İÇİN CANIMIZ FEDA"

Şehidin ailesi, Mardin'e giderken diğer yakınları da Mamak ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul etti. Şehidin amcası Sami Topçu, Ahmet Topçu'nun 2 yıl önce göreve başladığını belirterek, "Vatanımız için canımız feda. Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. 2 yıl önce göreve başlamıştı, Afrin'e de gitmişti. Bu göreve de önceki gün gitmişti.

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

"DÜĞÜNÜME GELİRSİN DEMİŞTİ, BU DA BİR DÜĞÜNÜMÜZ"

Sözlenmişti, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyordu, 'Düğünüme gelirsin' demişti. Bu da bizim bir düğünümüz, bizim bayramımız. Mekanı cennet olsun. En son göreve giderken konuşmuştuk, kısa bir konuşma oldu, 'operasyona gidiyorum' demişti. Başımız sağolsun" dedi.

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

Şehit Topçu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

Şehit Topçu'nun amcası: Düğünüme gelirsin demişti

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