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Şehit Üsteğmen Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için Ataköy 5'inci Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

DHA | 15.12.2018 - 14:45..
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Törene şehidin 7 aylık hamile eşi Yasemin Kalo, babası Abubekir Kalo, Annesi Gülay Kalo ve kardeşleri olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile çok sayıda asker ve yakını katıldı.

Şehit Üsteğmen Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı

25 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun Türk bayrağına sarılı naaş,ı öğle saatlerinde camiye getirildi.

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin yakınları, tören öncesi tabutun başına gelerek, dua etti. Şehidin eşi Yasemin Kalo'nun güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şehit üsteğmen için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehit Üsteğmen Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'dan helallik alındı. Namazın ardından şehidin cenazesi, askeri törenle top arabasına konularak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Üsteğmen Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Üsteğmen Ali Kalo son yolcuğuna uğurlandı

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