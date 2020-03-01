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Şehit uzman çavuşu, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı

Memleketinde düzenlenen törende şehidin annesi, oğluna asker selamı vererek veda etti.

DHA | 01.03.2020 - 15:57..
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay’dan uçakla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Havaalanı'na getirildi.

Bu sabah Kütahya Devlet Hastanesi’nden alınan şehit Yılmaz'ın cenazesi, Yunus Emre Mahallesi’ndeki baba evinin önüne getirildi.

Şehit uzman çavuşu, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı

ANNESİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Burada dualarla karşılanan şehit Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz için helallik alındı. Şehidin yakınları Yılmaz’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ardından şehit Muhammet Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için Ulu Cami’ye götürüldü. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirterek asker selamı verdi.

Şehit uzman çavuşu, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı

20 BİN KİŞİ AYNI ANDA DUA ETTİ

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice, kardeşleri İbrahim ve Emre ile yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları, evlerin çatılarına çıktı.

Şehit uzman çavuşu, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı

HAVA ŞEHİTLİĞİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz’ın cenazesi, dualar eşliğinde götürüldüğü Hava Şehitliği’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit uzman çavuşu, Kütahya'da 20 bin kişi uğurladı

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