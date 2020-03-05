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Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri

İdlib'deki operasyon öncesi müzik eşliğinde dans eden Tüzel'in, babasına "Ben şehit olacağım. Arkamdan ağlama." dediği öğrenildi.

İHA | 05.03.2020 - 10:32..
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Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in aynı timde görev yaptığı arkadaşlarıyla birlikte askeri araç içinde çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib şehidinin Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesiyle paylaştığı son görüntülerde askerlerin çalan müziğe eşlik ettiği görülüyor.

Bir başka görüntüde ise şehit Tüzel bulunduğu nokta önündeki binanın içine ateş ediyor.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri ViDEO

"ŞEHİT OLMAYA DÜĞÜNE GİDER GİBİ GİTTİ"

Kardeşinin hareketli ve güler yüzlü olduğunu ifade eden şehidin Uzman Onbaşı'nın ikizi Kasım Tüzel, "Şehit olmaya gülerek, eğlenerek, düğüne gider gibi gitti. Vatanı milleti için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Elinden gelen her şeyi yaptı. Hakkıyla da şehit oldu. Vatan sağ olsun." dedi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri

"ONUN BIRAKTIĞI BAYRAĞI BEN ALDIM"

Kasım Tüzel, "Şehit İbrahim Tüzel'in ikiziyim. Kardeşimle biz hep beraberdik, yan yanaydık. O uzman çavuşluk için gitti, kazandı. Bu kutsal mesleğe beni de çağırdı, davet etti. Onun bıraktığı bayrağı ben elime aldım. Ömür boyu da kanımın son damlasına kadar da taşımaya hazırım." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri

"MESLEĞİNİ GURUR DUYARAK YAPTI"

Şehit Tüzel'in ağabeyi Muhammet Tüzel de, "Videoyu İdlib'e giderken gönderdi. Bekle bizi Suriye geliyoruz, düğünümüz var bizim diyerek gidiyorlar. Kardeşim çok hareketli biriydi. Yaptığı mesleğini de gurur duyarak yapıyordu." dedi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri

"GEREKİRSE BİZ DE GİDERİZ"

Şehit İbrahim Tüzel'in ablası Yasemin Öztürk de kardeşinin son olarak kendisiyle konuştuğunu ve 3 aylar dolayısıyla oruç tutmak istediğini söylediğini belirtti. Öztürk, "Benim 4 tane erkek kardeşim vardı, biri şehit oldu. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin. 3 kardeşim erkek daha var, gerekirse onlar da şehit olur, gerekirse biz de gideriz." dedi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri

"BEN ŞEHİT OLACAĞIM ARKAMDAN AĞLAMA BABA"

Baba Şuayip Tüzel ise, "Baba sen hiç merak etme vatanımız devletimiz için çalışacağız dediler. Biz de yolladık. Arkasından 2 tane daha kardeşi var. Biri uzman çavuş, küçüğü var o da aday. Devletimiz vatanımız sağ olsun, ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz. Son olarak 'ben şehit olacağım baba ağlama arkamdan' dedi." şeklinde konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in son görüntüleri

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