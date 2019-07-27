Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Harekatı’yla koordineli olaran Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonda, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bölücü terör örgütünce yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit düştü.

Şehit Yıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda düzenlenen uğurlama törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla memleketi Adana’ya uğurlandı.

EKİMDE DÜĞÜNÜ VARDI

Şehidin acı haberi ise Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Nişanlı olduğu ve ekim ayında evleneceği öğrenilen şehidin merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına da Türk bayrağı asıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız’ı şehit eden 4 teröristle girilen çatışmada biri çatışma bölgesinde, diğer 3’ü ise hava destekli harekatla etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yere bırakılmadı.

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı VİDEO





Şehidin memleketine getirilen naaşı, cenaze töreni için Sabancı Merkez Camii’ne getirildi. Bu sırada fenalaşan şehidin annesi Şenay Yıldız’a 112 Acil ekipleri müdahale etti.





"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Şehidin annesi yapılan müdahalenin ardından töre alanına geri döndü. Şehidin musalla taşına konan tabutuna sarılan kız kardeşi Nida Yıldız’ın sözleri ise yürek dağladı.

Çevresindekilerin dik durmasını söylediği Nida Yıldız’ın, “O benim canım ciğerimdi. Zaten dik duruyorum. Üzülüyorum sadece. İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürek yaktı.

Şehidin nişanlısı Feraye Altaylı’nın ise dirayetli duruşu dikkat çekti. Şehidin silah arkadaşları da tabutun önüne gelerek selam verdikten sonra saygı duruşunda bulundu.

Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, omuzlanarak top arabasına taşındı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, toprağa verilmek üzere Bozcalar Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü.



