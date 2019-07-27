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Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Metin Yıldız'ın cenaze töreninde kız kardeşi, "O benim canım, iki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürekleri dağladı.

İHA | 27.07.2019 - 15:07..
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Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Harekatı’yla koordineli olaran Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonda, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bölücü terör örgütünce yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit düştü.

Şehit Yıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda düzenlenen uğurlama törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla memleketi Adana’ya uğurlandı.

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

EKİMDE DÜĞÜNÜ VARDI

Şehidin acı haberi ise Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Nişanlı olduğu ve ekim ayında evleneceği öğrenilen şehidin merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına da Türk bayrağı asıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız’ı şehit eden 4 teröristle girilen çatışmada biri çatışma bölgesinde, diğer 3’ü ise hava destekli harekatla etkisiz hale getirilerek, şehidin kanı yere bırakılmadı.

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı VİDEO


Şehidin memleketine getirilen naaşı, cenaze töreni için Sabancı Merkez Camii’ne getirildi. Bu sırada fenalaşan şehidin annesi Şenay Yıldız’a 112 Acil ekipleri müdahale etti.

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Şehidin annesi yapılan müdahalenin ardından töre alanına geri döndü. Şehidin musalla taşına konan tabutuna sarılan kız kardeşi Nida Yıldız’ın sözleri ise yürek dağladı.

Çevresindekilerin dik durmasını söylediği Nida Yıldız’ın, “O benim canım ciğerimdi. Zaten dik duruyorum. Üzülüyorum sadece. İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürek yaktı.

Şehidin nişanlısı Feraye Altaylı’nın ise dirayetli duruşu dikkat çekti. Şehidin silah arkadaşları da tabutun önüne gelerek selam verdikten sonra saygı duruşunda bulundu.

Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, omuzlanarak top arabasına taşındı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız, toprağa verilmek üzere Bozcalar Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü.

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

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