Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'te düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor.

2 UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçların ardından 8 takım çeyrek finale çıkmıştı. Bugün yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler de belli oldu.

3 Perakende satış hacmi ocak ayında azaldı Perakende satış hacmi 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 arttı.

4 Beyaz ette ceza kesilen 9 firma açıklandı Rekabet Kurulu, 19 firma hakkında açılan rekabet soruşturmasıyla ilgili bilgileri paylaştı.

5 Sosyal medyanın çocuklara psikolojik zararları Ailelerin çocuklarına ilişkin ayrıntıları doğar doğmaz sosyal medya paylaşması, çocukların ilerleyen süreçte psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor...

6 Cenazeye gelen çelenklerdeki çiçekleri kopardılar İzmir'deki feci kazada hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, son yolculuğuna uğurlanırken 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı.