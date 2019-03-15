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Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

Balkanlar'dan şehitleri anma törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye bisikletleriyle yola çıkan "Türkiye Sevdalıları" isimli grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi.

AA | 15.03.2019 - 13:57..
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Kendilerine "Türkiye Sevdalıları" ismini veren, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sancak, Makedonya ve Arnavutluk'tan 7 kişilik bisikletli grup, Üsküp'ten Çanakkale şehitlerini anmak üzere 5 gün önce yola çıktı.

TÜRK BAYRAĞIYLA 650 KM PEDAL ÇEVİRDİLER

Yunanistan'ı geçerek 650 kilometre pedal çeviren, Türk bayrakları taşıyan ve üzerinde Çanakkale yazılı tişörtler giyen grup, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişte alkışlarla karşılandı.

TÖREN VAKTİ ÇANAKKALE'YE VARACAKLAR

Grubun koordinatörü Sami Emin, Hava şartları nedeniyle yolculuğun belli kısımlarının zor geçtiğini anlatan Emin, törenlerin yapılacağı gün Çanakkale'de olmayı planladıklarını söyledi.

Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

Şehitler için Balkanlar'dan Çanakkale'ye bisiklet sürüşü

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