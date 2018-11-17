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Şehitler Parkı'ndaki 9 Türk büyüğünün büstü çalındı

Isparta Belediyesi’nin Demirköprü Mevkii’nde 2013 yılında inşa ettiği 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

DHA | 17.11.2018 - 10:35..
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Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı.

Şehitler Parkı'ndaki 9 Türk büyüğünün büstü çalındı

İçinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla da yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.

Şehitler Parkı'ndaki 9 Türk büyüğünün büstü çalındı

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10 bronz büstten 9'u, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.

Şehitler Parkı'ndaki 9 Türk büyüğünün büstü çalındı VİDEO

EMNİYET'E SUÇ DUYURUSU

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, büstlerin geçen çarşamba günü 01.00- 05.00 saatleri arasında çalındığını tespit ettiklerini kaydetti.

Şehitler Parkı'ndaki 9 Türk büyüğünün büstü çalındı

'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan 'Mehmet Efe', 'Süleyman Acar', 'Muhsin Ertuğrul', 'Hasan Hilmi Dilmen', 'Hafız İbrahim Demiralay', 'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar', 'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı', 'Böcüzade Süleyman Sami Bey' ve 'Osman Hamdi' büstlerinin çalındığını kaydeden Kaçar, "Emniyete giderek suç duyurusunda bulunduk. Büstler bulunursa tahrip edilmemiş ise yerlerine montajı yapılacak. Eğer bulunmazsa yenilerini yapacağız" dedi.

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