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Şehitleri Anma Günü için eğitimli atlar hazır

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerde devlet büyüklerini karşılayacak birlikte, özel yetiştirilmiş 6 at da bulunuyor.

AA | 18.03.2019 - 03:52..
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104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yarın yapılacak törenlerde devlet büyükleri, jandarma bünyesinde özel yetiştirilmiş 6 atın da yer aldığı birlik tarafından karşılanacak.

Mehmetçik'in "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı bölgede, bu büyük zaferin 104'üncü yılında gerçekleştirilecek törenler için karşılama ekipleri de hazırlıklarını tamamladı.

Törenlere katılacak devlet büyüklerini karşılayacak Çanakkale Jandarma Komutanlığının atlı timleri ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) atlar da son provalarını yaptı.

ATLARIN HEYBETİ DİKKAT ÇEKTİ

Törenler için JAKEM'den gelen Atlı Jandarma Takım Komutanı Jandarma Teğmen Utkucan Gültekin, bu yıl da törenler için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılacağı törenlerde üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız." diyen Gültekin, kullandıkları atların özel eğitimli olduğunu vurguladı.

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