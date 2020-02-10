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Şehitlerimizin şahadet haberleri ailelerine ulaştı

Suriye'de Esed güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerimizin şahadet haberleri, ailelerine sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

DHA | 10.02.2020 - 21:05..
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan askerlerimizin şahadet haberleri ailelerinin yaşadığı şehirlere ulaştı.

Şahadet haberi verilen evler ve sokaklar türk bayraklarıyla donatıldı.

ŞAHADET HABERİ SAĞLIK EKİBİYLE VERİLDİ

Yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi, Gaziantep'in Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi.

Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesinin, yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.


Şehit ateşi Gaziantep'e düştü -4

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü -10

EVE SOKAĞA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.
Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi.

Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi.

Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

Şehitlerimizin şahadet haberleri ailelerine ulaştı

Şehitlerimizin şahadet haberleri ailelerine ulaştı

BABA EVİ YASA BOĞULDU

Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.
Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi.

1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehitlerimizin şahadet haberleri ailelerine ulaştı

Şehitlerimizin şahadet haberleri ailelerine ulaştı


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