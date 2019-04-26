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Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Tanzanyalı ailenin Muhteşem Yüzyıl dizisini izleme görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

AA | 26.04.2019 - 17:33..
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Tanzanyalı ailenin, ülkede popüler olan Türk dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahnenin ekranlara gelmesi sonrası yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada gündem oldu.

EKRAN KARŞISINDA GÖZ YAŞLARINA BOĞULDULAR

Ülkede "Sultan" adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen dizinin son bölümünde Şehzade Mustafa'nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu.

Sosyal medyada yayılan görüntüde, ekran başına kitlenen ailenin genç üyelerinin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları görülüyor.

Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

"NUR İÇİNDE YAT MUSTAFA"

Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı.

Milletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, "Nur içinde yat Mustafa." ifadesini kullandı.

Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

"Adambrv" adlı Twitter kullanıcısı, "(ABD'li oyuncu) Paul Walker öldüğünde bir kadın kardeşim çocuk gibi ağladı. Ona çok şaşırmıştık. Bugün de bir kız gördüm sanki kocası ölmüş gibi ağlıyordu çünkü Şehzade Mustafa öldü." paylaşımında bulundu.

Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinde büyük popülerlik kazanan Türk dizi ve filmleri, en fazla izlenen yapımlar arasında başı çekiyor

Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu VİDEO

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