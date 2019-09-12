taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7525
Euro
6.3355
Altın
1496.2
Borsa
101922.15
Gram Altın
276.817
Bitcoin
58652.63

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Fransa'da bir şirket, iş seyahatinde bir yabancıyla seks sırasında ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden bir erkek çalışanının ölümünden sorumlu bulundu.

AA | 12.09.2019 - 01:26..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Paris'teki mahkeme, olayı iş kazası olarak değerlendirip aileye tazminat ödenmesine karar verdi.

Şirket ise bir kadının otel odasına giden çalışanın, olay sırasında mesleki görev yapmadığını belirterek itirazda bulundu.

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

MAHKEME "İŞ KAZASI" DEDİ

Ancak yargıçlar, Fransız yasalarına göre, iş seyahati sırasında meydana gelen herhangi bir kazadan işverenin sorumlu olduğuna hükmetti.

Adının Xavier X olduğu söylenen ve demiryolu bakım şirketi TSO'da mühendis olarak çalışan kişinin, 2013'te Paris'in güneyinde bir şehre yaptığı bir iş seyahati sırasında, bir otel odasında öldüğü belirtiliyor.

İŞVEREN, SİGORTA KURUMUNA DAVA AÇTI

İşveren, olayı "yabancı biriyle evlilik dışı ilişki" olarak değerlendiriyor.

Şirket, resmi sağlık sigortası kurumunun, ölümü iş kazası olarak değerlendiren kararına karşı dava açmıştı.

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

"SEKS, KARIN DOYURMAK GİBİ NORMALDİR"

Kurum, cinsel aktivitenin de "tıpkı banyo yapmak veya karın doyurmak" gibi normal olduğunu ifade ederek savunma yaptı.

Paris'teki istinaf mahkemesi kurumun bu savunmasını haklı buldu.

Kararda, "iş seyahati sırasında kişinin tüm görev süresi boyunca ve koşullardan bağımsız olarak sosyal güvencesinin olması gerekir" denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

47
Fransızlar, basketbolda 13 yıldır yenilgisiz ABD'yi devirdi

Fransızlar, basketbolda 13 yıldır yenilgisiz ABD'yi devirdi

11
Kocaeli'de kız meselesi yüzünden kavga

Kocaeli'de kız meselesi yüzünden kavga

6
Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

0
Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

0
Sek yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Sek yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

0
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir