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Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü

Üreticiler, bu yılki sezon verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.

İHA | 26.11.2019 - 17:02..
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Antalya Korkuteli’nde şeker pancarı hasadı sona erdi...

Tarladan traktör yardımı ile toplanan şeker pancarları sapından ayrılarak, kamyonu yükleniyor. Doldurulan kamyon kasaları ile şekerler, Söğüt Mahallesi'ne veya Burdur Şeker Fabrikası'na bırakılıyor. Üreticiler, bu yılki sezon verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade ettiler.

Pazar sıkıntısı yaşamadan alıcıya ulaşan şeker pancarı, rekoltesiyle de üreticisini sevindiriyor. Dekar başına 7 ile 9 ton verim alan şeker pancarı için belirlenen taban fiyatının ton başı 300-400 lira olarak açıklandı.

"7 İLE 9 TON HASAT ALIYORUZ"

Osmankalfalar Mahallesi'nde yıllardır şeker pancarı üreten Derya Gürler, “Yaklaşık 10 gün önce hasat sona erdi. Bu yıl 300 liradan fiyat belirlendi. Ancak Osmankalfalar mahallesi şeker oranı en yüksek bölge olduğu için bu rakam 330 ile 400 liradan alıcı buluyor. Dekar başına 7 ile 9 ton hasat alıyoruz. Hasadı yapılan şeker pancarının tanesi 2 ile 4 kilo arasında değişmektedir. Pancar üretimi diğer ürünlere oranla daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Bu yıl üretimdeki verim ve pancar alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade eden Gürler, “Fiyatlar bu yıl iyi, biraz yükselttiler. Şeker oranımız da bu sene gayet iyi, öngörülen ortalama oranın üzerine de çıkıyoruz, üretimde sıkıntımız yok ve memnunuz çok şükür.” ifadelerinde bulundu.

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü -1

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü -2

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü -3

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü -4

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