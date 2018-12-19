Şeker Portakalı 50 yaşında

Jose Mauro de Vasconcelos’un başyapıtı olan bu özel kitap, günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü. Yazarlıkta karar kılana kadar, boks antrenörlüğünden muz plantasyonlarında hamallığa kadar birçok iş deneyimleyen Vasconcelos, acının tarifini bir küçük çocuğun kalbinden yapmış ve hepimizin kalbine inceden dokunmuştur…

İşte bu kalbe dokunuşun 50. yılı. Şeker Portakalı’nın 50. Yaşı özel tasarım baskısıyla yeniden bizlerle…

(Jose Mauro de Vasconcelos)

ŞEKER PORTAKALI

Şeker Portakalı, yoksul bir ailenin 11 çocuğundan biri olan, 9 yaşında yüzmeyi öğrendiğinde, bir gün yüzme şampiyonu olacağının hayalini kuran Zeze’nin yaşam hikayesini anlatıyordu. Bu hikaye, eğer yazarın hayatını biliyorsanız size çok tanıdık gelecek. Eğer Şeker Portakalı’nı okuduysanız, hemen sonra yazarın biyografisini de okumanızı tavsiye ederim.

Evet, Vasconcelos, nihayet kendini tam anlamıyla açmaya karar vermişti. Şeker Portakalı ise, bir üçleme romanın ilkiydi ve Vasconcelos, onu sadece 12 günde yazmıştı. 2012'de beyaz perdeye de aktarılacaktı.

Vasconcelos, bu kitabı, “O Meu Pe de Laranja Lima” orijinal adıyla 1968’de paylaştı. Özellikle bu eserine derinden bağlıydı Vasconcelos; Zeze onun kalbinden kopmuştu ve onun hayata tutunmaya çalışan yanıydı. İşte bu sebepten 12 günde yazdığı Şeker Portakalı’nı sevgi dolu şu cümle ile tanımlıyordu: “Ama onu 20 yıldan fazla yüreğimde taşıdım”. Bu romana bir şans verirken en çok bu noktaya dikkat ederseniz, eminim sizi daha çok saracaktır…

Şeker Portakalı, her ne kadar çocuk kitabı olarak geçse de aslında içinde çocukluğunu yaşatan yetişkinlerin kitabı olmalı.

Çocukluğunuz yanı başınızda; dönüp bakmayı ihmal etmeyin…

(Şeker Portakalı orijinali)

VASCONCELOS’UN DİĞER ESERLERİNE DEĞİNELİM

Vasconcelos, küçük bir çocukken de, genç bir delikanlı olduğunda da, hayatının her döneminde çok güçlü bir hayal gücüne sahipti. Yazarlık konusundaki yeteneği de genç yaşta ortaya çıktı. Kendini yazarak ifade etmeye karşı büyük bir tutkusu oluşmuştu. İlk eseri "Yaban Muzu"nu 1942’de yayımladı; 22 yaşındaydı. Yazarlığa ilk adımı olan bu kitap, oldukça başarılı bulunmuştu. Onu, 1945’te en çok beğenilen eserlerinden biri olan “Beyaz Toprak”izledi.

Şöhretinin doruğuna ise, 1961’de yayımladığı “Kayığım Rosinha” ile ulaştı. Dünya çapında tanınmaya da kalplerimizi titreten Zeze’nin hikayesi, “Şeker Portakalı” ile başlayacaktı…

Yazdığı kitaplar, özellikle Brezilya'da birçok filmin de ilham kaynağı ve konusu olacaktı...

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

NOT:

Jose Mauro de Vasconcelos biyografisi için tıklayınız.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap