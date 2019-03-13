Şeker tezgahı 138 yıllık mezar taşı çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden Alanya ilçesine getirilen ayaklı mermer tezgah, 1960'lı yıllarda Hasan Ciğerci'ye ait dükkanda kullanıldı. Şekerleme üretimi yapan Ciğerci'nin üzerinde şeker yoğurduğu mermer tezgah, yaklaşık 15 yıl boyunca burada kaldı.

TEZGAH DEPOYA KOYULDU

Hasan Ciğerci, 1980 yılında dükkanı akrabası Alaaddin Ciğerci'ye devretti. Alaaddin Ciğerci de bir süre işlettiği dükkanı, sağlık problemleri nedeniyle eşinin kardeşi Ahmet Kurtcepe'ye verdi. Ahmet Kurtcepe, işler kötü gidince 1982 yılında dükkanı kapattı. Malzemelerin bir kısmını dağıtan bir kısmını da satan Kurtcepe, mermer şeker tezgahını, Alanya Kalesi içindeki Hisariçi Mahallesi'ndeki evinin deposuna kaldırdı.

DEPODAN ÇIKARILIRKEN KIRILDI

Ahmet Kurtcepe, 2017 yılında mermer tezgahı tekrar kullanmak için depodan çıkarmaya karar verdi. Tezgah, taşındığı sırada evin dış kapısındaki eşikten düşürülerek, kırıldı. Birkaç parçaya ayrılan mermer tezgahın altında farklı harflerle yazılar olduğunu gören Kurtcepe, durumu Hisariçi Mahalle Muhtarı Mustafa Bayrak'a bildirdi. Bayrak da kırılan parçalardan bazılarını alarak, Alanya Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Müze yetkilileri, parçaları incelediklerinde, yıllarca tezgah olarak kullanılan taşın mezar taşı olduğunu belirledi.

GREK ALFABESİYLE TÜRKÇE YAZILMIŞ

Mezar taşının parçaları, Ahmet Kurtcepe'den alınarak, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na gönderildi. Yıllarca şeker yoğurmakta kullanılan tezgahın yüzeyi, şeker tabakasından arındırıldı. Burada 1 ay boyunca temizlenerek, restore edilen mezar taşı, 2017'de '14 Mayıs Müzeler Haftası'nda Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kazandırıldı. Müze yetkilileri, mezar taşının üzerinde, Grek alfabesiyle Türkçe yazılar olduğunu belirtti.

MEZAR TAŞININ ÜZERİNDE YAZANLAR

Mezar taşının üzerindeki yazılardan, taşın 1881 yılında yaşamını yitiren Maria adlı Rum, zengin ve soylu kadına ait olduğu tahmin ediliyor. 138 yıllık olduğu düşünülen mezar taşının üzerinde Grek alfabesiyle Türkçe dizilimle 'Bu kabirde bulunan, gençliğine doymayan, muradına ermeyen, atalarının belini büken, Hacı Elefterios oğlu, Paraskeya kerimesi rahmetli Maria 1 Kasım 1867 tarihinde deblid olup, 1881 Yulio 18 tarihinde emri darı Pa..a olup, fani dünyadan ebedi ömre niyaz eyledi. Kerat eden rahmet eylesin' yazısının yer aldığı anlaşıldı.