Şeker zannedip yuttuğu fare zehri hastanelik etti

Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed ve Fatma çiftinin çocuğu Mertcan Ö., oyun oynamak için sokağa çıktı.

FARE ZEHRİ YUTTU

Oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yutan küçük çocuk, bir süre sonra fenalaşınca özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde fare zehiri yuttuğu tespit edilen Mertcan Ö., sağlık durumu kötüye gidince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





