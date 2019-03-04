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Şeker zannedip yuttuğu fare zehri hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynarken, şeker zannederek fare zehiri yutan Mertcan Ö. (6), hastanelik oldu.

DHA | 04.03.2019 - 21:10..
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Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed ve Fatma çiftinin çocuğu Mertcan Ö., oyun oynamak için sokağa çıktı.Şeker zannedip yuttuğu fare zehri hastanelik etti

Şeker zannedip yuttuğu fare zehri hastanelik etti

FARE ZEHRİ YUTTU

Oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yutan küçük çocuk, bir süre sonra fenalaşınca özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde fare zehiri yuttuğu tespit edilen Mertcan Ö., sağlık durumu kötüye gidince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şeker zannedip yuttuğu fare zehri hastanelik etti

Şeker zannedip yuttuğu fare zehri hastanelik etti

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