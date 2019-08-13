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'Şekerci abi' İstanbul'da yakalandı

Jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından getirdiği hapları İstanbul'da satmaya hazırlanan 'şekerci abi' lakaplı H.B. yakayı ele verdi.

DHA | 13.08.2019 - 09:35..
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor.

Bu kez İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şekerci Abi" olarak bilinen H.B. isimli bir şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti.

'Şekerci abi' İstanbul'da yakalandı

ADRESİ TESPİT ETTİ

Ekipler takip sonrası 'şekerci abi' olarak bilinen şüphelinin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP VE KOKAİN YAKALANDI

Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi.

'Şekerci abi' İstanbul'da yakalandı

'Şekerci abi' İstanbul'da yakalandı VİDEO

'ŞEKERCİ ABİ' TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Şekerci abi' İstanbul'da yakalandı

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