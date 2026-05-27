Şekerlenen şerbeti acil kurtarma yöntemi! Kıvamı hemen düzelecek...

Şerbetiniz şekerlendiyse, üzülmeyin...

Bayram tatlısı hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri de şerbetin şekerlenmesi oluyor.

Özellikle baklava, şöbiyet ve kadayıf gibi tatlılarda görülen bu durum, tatlının hem görüntüsünü hem de kıvamını olumsuz etkileyebiliyor.

Pratik bir yöntem sayesinde şekerlenen şerbeti kısa sürede eski haline döndürmek mümkün.

İşte bayram tatlılarını kurtaran o acil müdahale yöntemi...

Şekerlenen şerbeti kurtarmanın en pratik yolu, içerisine az miktarda sıcak su ve birkaç damla limon suyu ekleyerek yeniden kaynatmaktır.

Tencereyi kısık ateşe alın ve şerbet tamamen çözülene kadar karıştırın. Böylece oluşan şeker kristalleri eriyerek şerbet yeniden akışkan kıvamına kavuşur.