Şekerli içecekler kronik böbrek hastalığına neden oluyor

Yeni bir çalışma, soda ve meyve suyu gibi şekerli içeceklerin tüketiminin, kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını gösterdi. Bulgulara göre, şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesi, böbrek hastalıklarının gelişmesini hızlandırıyor.





Çalışmanın başlangıcında normal böbrek fonksiyonlarına sahip 3 bin gönüllü kullanıldı. Bu gönüllülerden 185'inin 8 yıl sonra kronik böbrek hastalığına sahip olduğu ortaya çıktı. Bu 185 kişiden %61'inin sıkça şekerli içecekler tükettiği belirlendi.

Araştırmacılar, bulguları güçlendirmek ve şekerli içecekler ile kronik böbrek hastalıkları arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.