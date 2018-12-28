taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2692
Euro
6.0489
Altın
1279.01
Borsa
91309.63
Gram Altın
216.525

Şekerli içecekler kronik böbrek hastalığına neden oluyor

Yapılan araştırmalar, şekerli içecekler ve böbrek hastalıkları arasındaki ilişkiyi gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 14:31..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yeni bir çalışma, soda ve meyve suyu gibi şekerli içeceklerin tüketiminin, kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını gösterdi. Bulgulara göre, şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesi, böbrek hastalıklarının gelişmesini hızlandırıyor.

Şekerli içecekler kronik böbrek hastalığına neden oluyor

Çalışmanın başlangıcında normal böbrek fonksiyonlarına sahip 3 bin gönüllü kullanıldı. Bu gönüllülerden 185'inin 8 yıl sonra kronik böbrek hastalığına sahip olduğu ortaya çıktı. Bu 185 kişiden %61'inin sıkça şekerli içecekler tükettiği belirlendi.

Araştırmacılar, bulguları güçlendirmek ve şekerli içecekler ile kronik böbrek hastalıkları arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

180
Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

232
CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

111
Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

32
Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

56
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

200
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir