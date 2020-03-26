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Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, her şekle girebilen balon robot üretti.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 15:22..
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Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yumuşak robot projesi kapsamında yeni bir balon robot geliştirdi. Şişirilebilir tüplere monte edilen eklemler sayesinde her şekle girebilen balon robot, oldukça etkileyici bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Projede çalışan bir araştırmacı olan Zack Michael Hammond, ''Robotu yapmaya başladığınızda ilk başta uzun bir balonla başlıyorsunuz ve daha sonra balonu kıvırarak robotun eklemlerini oluşturuyorsunuz. Bu sayede istediğiniz yerde eklem oluşturarak istediğiniz şekli verebiliyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

Şekil değiştirebilen balon robot - VİDEO

HER ŞEKİLDE OLUŞTURABİLİYOR

Araştırmacılar, balonları bükerek ve eklem yerlerine hareket cihazları ekleyerek istenilen her şekilde robotlar oluşturabiliyor. Bu da farklı görevler için robotların hızlıca üretilebileceği anlamına geliyor.

Projenin başka bir araştırmacısı Nathan Scot Usevitch, geliştirdikleri robotları uzay görevleri için kullanmak istediklerini belirtti.

robot

Instagram: @eshteknoloji

Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

Şekil değiştirebilen ve balon gibi şişirilebilen robot

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