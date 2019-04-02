Sekreterlikten belediye başkanlığına yükseldi

Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevini bırakan Tekin, duruma tepki göstermek için belediyeye başkan olmak istedi.

2 DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAN ADAYI GERİDE BIRAKTI

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Dün de seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Yeniden aday olan ve iki dönemdir Pazaryeri Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın ise 1019 oyda kaldı.