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Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

Kanada’da yaşanan sel felaketi sonrasında peşinde bir güvenlik ordusuyla bölgeye ziyaret gerçekleştiren Trudeau, fotoğraf çektirdiği sırada bölgedeki gönüllülerden azar işitti.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 09:12..
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Geçtiğimiz hafta Kanada’yı etkisi altına alan sel felaketi, Ontario, New Brunswick ve Québec eyaletlerindeki birçok insanın evlerini boşaltmasına neden oldu.

Sel mağdurlarını ziyarete giden Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sel mağdurlarına yardım için kum torbalarını paketleyen Kanada Silahlı Kuvvetleri askerlerine yardım etti.

"GÖSTERİŞ YAPARKEN BİZE ENGEL OLUYORSUN"

Peşinde kalabalık bir basın ordusu ve güvenlik kuvvetiyle bölgeye gelen Kanada Başbakanı, bölgede yardım etmek için bulunan gönüllülerin şiddetli tepkisiyle karşılaştı.

Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

Kum torbalarını hazırlarken gazetecile poz veren Trudeau’nun yanına gelen bir gönüllü, Trudeau’nun güvenlik ordusunun gönüllülerin işlerini engellediğinden dem vurdu. Trudeau'ya, "Sen burada fotoğraf çektirirken onlarca gönüllü yardım sırası bekliyor" tepkisini veren bir kişi, Başbakan'ın "gördüğü en samimiyetsiz ve gösterişçi insan" olduğunu söyleyerek uzaklaştı.

Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

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