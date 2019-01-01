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Sel felaketinden etkilenen Suriye halkına İHH yardımı

Yoğun yağmur sonrası Suriye'de 70 bin kişinin yaşadığı çadır kentleri sel vurmuştu. Duruma kayıtsız kalmayan İHH ve Fetih-Der 15 araçlık konvoy ile kamplara yardıma gitti.

İHA | 01.01.2019 - 15:37..
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Sel felaketinden etkilenen sivillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla İHH ve Bursa Fetih-Der tarafından oluşturulan 15 araçlık yardım konvoyu İdlib’te bulunan Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarına gönderildi.

"SURİYE HALKI SAVAŞIN KISMEN BİTMESİNİN MUTLULUĞUNU YAŞAYAMADI"

Yoğun yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen sivillere destek olmak için yardım konvoyu hazırladıklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, "Suriye halkı savaşın kısmen duraksamasının mutluluğunu yaşayamadan şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Sel felaketinden etkilenen Suriye halkına İHH yardımı


"4 GÜNDÜR ÇADIRSIZ KALAN AİLELERE YARDIM EDİYORUZ"

Yoğun yağmur yağışlarının sele dönüşmesi üzerine ekiplerimiz 4 gündür çadırsız kalan sivillere yardımda bulunuyor. Bugün ise selden etkilenen bin 200 aileye daha yardım ulaştırabilmek için Bursa Fetih-Der ile ortak bir yardım konvoyu organize ettik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sel felaketinden etkilenen Suriye halkına İHH yardımı

"VİCDAN SAHİBİ OLARAK BU MANZARAYA SESSİZ KALAMAZDIK"

Bursa Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise sel felaketinde mağdur olan ailelere yardım ulaştırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Doğal afetler coğrafya tanımıyor. Yüz binlerce insanın savaşta hayatını kaybettiği Suriye’de şimdi de sel felaketini konuşuyoruz. Vicdan sahibi insanlar olarak bu tabloya kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle İHH ile ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda 15 araçtan oluşan bir yardım konvoyu oluşturduk. Sel mağduru ailelere bu araçlarda bulunan yardım malzemelerini dağıtacağız" diye konuştu.

Sel felaketinden etkilenen Suriye halkına İHH yardımı

BİN 200 SEL MAĞDURU AİLEYE YARDIM ULAŞTIRILDI

Yardım konvoyunda bulunan gıda, battaniye, sünger yatak, halı, mat ve hijyen paketi gibi yardım malzemeleri İdlib’in Atme, Kerame, Kah ve Sarmada kamplarında bulunan bin 200 sel mağduru aileye dağıtıldı.

Sel felaketinden etkilenen Suriye halkına İHH yardımı

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