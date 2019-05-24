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Sel nedeniyle Göztepe kavşağındaki araçlar mahsur kaldı

Göztepe Kavşağı’ndaki Libadiye ve Şair Arşi caddelerini birbirine bağlayan noktada, yağış sebebiyle su baskını meydana geldi.

İHA | 24.05.2019 - 08:37..
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İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok noktada olumsuzluklar yaşanıyor.

TRAFİK DURDU

Kadıköy’deki Göztepe Kavşağı’nda Libadiye Caddesi ile Şair Arşi Caddesi’ni birbirine bağlayan köprü alt geçidinde su baskını meydana geldi. Yağmur suları, yolu ulaşıma neredeyse kapatırken, yolun sadece en sol şeridinden ulaşım sağlanabildi. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Sel nedeniyle Göztepe kavşağındaki araçlar mahsur kaldı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bazı araçlar ise sistemlerinde ıslanma meydana gelmesi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan Bursa plakalı bir araç sürücüsü, aracını hareket ettirebilmek için bir süre yardım bekledi.

Sel nedeniyle Göztepe kavşağındaki araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle Göztepe kavşağındaki araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle Göztepe kavşağındaki araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle Göztepe kavşağındaki araçlar mahsur kaldı

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