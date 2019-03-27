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Yeni Zelanda'da sel suları köprüyü yok etti

Yeni Zelanda’da aşırı yağışlardan oluşan sel suları, bir otoyol köprüsünü yıktı. Yetkililer, köprünün yıkılmasının ardından olağanüstü durum açıklaması yaptı.

İHA | 27.03.2019 - 14:36..
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Yeni Zelanda’nın South Island kıyısında 300 kilometre hızla esen fırtına ve aşırı yağışlardan oluşan sel, otoyolun kapanmasına yol açtı.

Aşırı yağışların oluşturduğu selin, Franz Josef kasabası yakınındaki Wahio Köprüsü'nü yıkarak sürükleme görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köprünün selin sürükleyemediği kısmı ise çöktü.

Yeni Zelanda’da sel bir otoyol köprüsünü koparıp sürükledi İZLE

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Westland Belediye Başkanı Bruce Smith, acil durum ilan etti ve fırtınanın bir gün daha devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Westland Belediye Başkanı Bruce Smith, "Franz Josef’deki insanların hayatlarından endişe ediyorum. Başka bir köprü daha hasar gördü." dedi. Yeni Zelanda Meteoroloji Hizmet Merkezi yaptığı açıklamada, fırtınanın batı kıyısı standartlarına göre bile önemli bir olay olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda Ulaşım Ajansı, zorunlu hallerin dışında South Island (Güney Ada) sakinlerinin, adanın batı kıyısına seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Sellerin oluşturduğu tortuların artması üzerine Waiho Köprüsü'nün, 2002’den beri üç defa yükseldiği kaydedildi.

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