Şiddetli yağışların etkili olduğu Denizli'de sel felaketi yaşanıyor. Acıpayam ilçesini vuran sel, çok sayıda kişiyi olumsuz etkiledi. Sel suları nedeniyle mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.

DAĞDAN GELEN SULAR SELE NEDEN OLDU

Dalaman Çayı içindeki adacıklarda balık tutan bir çocuk dört kişi, dağdan gelen sel suları nedeniyle çayın ortasında mahsur kaldı.

Çaydaki su derinliği yaklaşık 30 santimetreyken, adacığa geçen biri çocuk 4 kişi, dağdan gelen sel suları nedeniyle çay suyunun bir anda 2 metreyi aşması üzerine mahsur kaldı. Sel suyunun giderek artması üzerine adacıktaki yüksek yerlere çıkarak canlarını kurtaran 4 kişi, çevreye seslenerek yardım istemeye çalıştı. Yardım çığlıklarını duyan mahalle halkı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Sel sularında mahsur kalanları itfaiye kurtardı VİDEO



İTFAİYE KURTARDI

İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle 4 kişi için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Adacıkta mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakan Hüsünbeyi, Nurettin Hüsünbeyi, Ali Kalaycı ve oğlu Hakan Kalaycı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Jandarma ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.