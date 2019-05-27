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Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

Trabzon'da Küçükdere çayı üzerinde bulunan köprünün sel suları nedeniyle yıkılması üzerine ilkel yöntemlerle yapılan basamaklı geçitten geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.

İHA | 27.05.2019 - 10:44..
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Sürmene İlçesi’ne bağlı Aşağı Yokuşlu Mahalle sakinleri ile köprünün diğer ayağındaki Araklı ilçesindeki vatandaşlar bu sorunla mücadele ediyor. Büyük zorluklar çeken iki mahallenin sakinlerini yetkililerden yardım isteyerek sorunlarının bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

"BİR SONUÇ ALAMADIK"

Mahalle sakinlerinden Cemal Baycan, 7 yıl önce köprünün yıkıldığını ve tekrar yapıldığını ancak aşırı yağmurlarda sel sularına dayanmadığını belirterek, "Tekrar yapıldı ama iyi yapılmadı ve dere taşınca yıkıldı. Bizde bir çare aradık. Burası normalde Sürmene’ye bağlı ama Araklı Belediyesi de destek oluyor. Sürmene Belediyesi’ne baskı yaptık ama bir sonuç alamadık. Araklı Belediyesi ise kepçe vererek geçici bir süre demirlerle ve tahtalarla birlikte yol olarak yapıldı. Yetkililer lütfen bize destek olsunlar. Çok zor durumdayız" dedi.Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

"BAŞKA BİR YOLUMUZ YOK"

Mahalle sakinlerinden Ayten Arslan ise evlerine gitmek için başka bir yollarının olmadığını ifade ederek "Bizim başka bir yolumuz yok. Yıllardan beri çekiyoruz bunu. Cenazemiz olsa getirecek yolumuz yok. Yürürken ha düştük ha düşeceğiz diye endişe taşıyoruz. Korkuyla beraber geçiyoruz buradan. Ne zaman yapılacak diye bekliyoruz" diye konuştu.Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

"KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMİYORUZ"

79 yaşındaki Ali Furtun ise tahtadan yapılmış korkulukları tuta tuta karşıya geçmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir şekilde biz geçebiliyoruz ama kadınlar hiç geçemiyor. Onlar çok zor geçiyor. Burayı yapan çok kötü yaptı. Sel gelince köprüde gitti. İyi yapamadılar. Biz de gördüğünüz gibi karşı yola geçmeye çalışıyoruz" derken, Melahat Baycan da "Bütün yetkili kurumlara başvurduk ama bir cevap alamadık. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Benim bir oğlum var. Sabah 7’den buradan gider akşam ise gece gelir. Kendimin geçme şansı yok. Biz güç durumdayız. Bizim köprümüzü yapsınlar" çağrısında bulundu.Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

Sel sularının yıktığı köprüye ilkel yöntem

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