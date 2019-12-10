Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında 80 metre yükseklikten düşen genç yaşamını yitirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısında, 'artistlik' ifadesi tartışmalara neden olması sonucunda toplantıya ara verildi.

Bütçe Kanunu teklifi üzerine bir araya gelen Meclis'te konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun kayyum eleştirisi, HDP sıralarından alkış aldı.

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İstanbul ve Ankara'daki çakarlı maganda yakalandı

Ankara ve İstanbul'da çakarlı araç konvoyuyla dolaşan ve iş adamı olduğunu söyleyen A.Ö.'ye, polis cezayı kesti.