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Selahattin Demirtaş'tan açıklama

Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi: "İktidar savaşı ve benzeri şeyler bize yabancı"

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 18:36..
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Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile arasında iktidar mücadelesi olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Demirtaş, "Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum.

Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum.

Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. Selamlar, sevgiler." ifadelerini kullandı.

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