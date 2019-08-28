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Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'in sevenleri, cami çıkışı tabutu cenaze arabasına, sanatçının 'Aramızda Sıra Dağlar' şarkısını söyleyerek koydu.

İHA | 28.08.2019 - 16:15..
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Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

4 gün önce Mersin'in Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir, çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Burada duran kalbi çalıştırılan Özdemir, Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gün yoğun bakımda yatan Özdemir'in dün öğlen saatlerinde bir kez daha kalbi durdu. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Özdemir, kurtarılamadı.

SEVENLERİ ARAMIZDA SIRA DAĞLAR ŞARKISIYLA UĞURLADI

Aslen Adanalı olan Özdemir için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in cenazesi, öğleyin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Menteş Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevenleri cami çıkışı tabutu cenaze arabasına, sanatçının 'Aramızda Sıra Dağlar' şarkısını söyleyerek koydu.

Yaşamını yitiren Selahattin Özdemir'e şarkılı veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

Selahattin Özdemir'e kendi şarkısıyla veda

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