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Selaları susturmaya çalışan kaymakam ceza aldı

15 Temmuz darbe girişiminde Kayseri'nin Hacılar ilçesinde camilerde okunan selaları susturmaya çalışan eski kaymakam, tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 05.09.2019 - 16:59..
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Darbe gecesi selaları susturmaya çalışan kaymakam, hapis cezası aldı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, sanık eski Kaymakam Yasin Tikdağ ve avukatı katıldı.

MÜFTÜ: İŞLEM YAPMADIM

Önceki duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Kayseri Hacılar İlçesi Müftüsü Mehmet Özbek, "16 Temmuz saat 01.22'de ilçe kaymakamı olan Yasin Tikdağ beni aradı. Yüksek bir sesle, 'Müftü Bey, ezanlar niye okunuyor? Devlet iş başında, hükümet iş başında, devletin kurumları yerli yerinde duruyor. Ezanı ve dini değerleri niçin bu işe karıştırıyorsunuz? Durdurun' dedi. Ben, 'Tamam Kaymakamım' diyerek telefonu kapattım. Kaymakamın vermiş olduğu talimatları yerine getirilmesi adına hiçbir işlem yapmadım." demişti.

MAHKEME HEYETİ TUTUKLAMA KARARI VERMEDİ

Savunmasında, selaları susturması yönünde ilçe müftüsüne talimat vermediğini ileri süren Tikdağ, son sözünde de "FETÖ/PDY üyesi değilim. Suçsuzum, beraatimı istiyorum." dedi. Savcı ise mütalaasını açıklayarak, sanık Tiktağ'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık Tikdağ'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak, tutuklama kararı vermedi.

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