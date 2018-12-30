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Selami Şahin'den ağabeyine son görev

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in vefat eden ağabeyi Ahmet Şahin, son yolcuğuna uğurlandı.

İHA | 30.12.2018 - 16:08..
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Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Ahmet Şahin için bugün Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Selami Şahin’in arkadaşları ve dostları katıldı.

Selami Şahin'den ağabeyine son görev


"ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL"

Selami Şahin, taziyeleri kabul ettikten sonra ağabeyinin tabutuna sarılarak dua okudu. Ağabeyinin vefatı hakkında da açıklama yapan Şahin, "85 yaşındaydı, hastanede yatıyordu. Kendi varlığını bile bilmiyordu, taş gibiydi. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Benim abim, ben çok üzüldüm ama gidenden haber yok. Oradan geldik, oraya gideceğiz. Üzülmemek elde değil, giden gidiyor. Allah rahmet etsin, içim yanıyor" dedi.

Selami Şahin'den ağabeyine son görev


TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Şahin’in cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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