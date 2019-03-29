CHP'li Cahit İnceoğlu hayatını kaybetti

CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, selayla ilgili yaşanan skandal sözlerle gündeme gelen Cahit İnceoğlu (69), geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İnceoğlu'nun selası, ilçe genelindeki birçok camiden okundu.





SELA OKUYAN MÜEZZİNE KÜFÜR ETMİŞTİ

İnceoğlu, CHP Edremit Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın seçim bürosu açılışında yapılan canlı yayında, yaşanan skandal sözlerle gündeme gelmişti. İnceoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmiş ve yaşanan tartışmaların ardından CHP’den istifa etmişti.

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