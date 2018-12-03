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Selçuk: Engellilerin gelişimi için desteğe ihtiyaç var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi kimliklerini kazanmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri için büyük destek lazım" dedi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 17:35..
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Selçuk: Engellilerin gelişimi için desteğe ihtiyaç var

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 7. Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler Sergisi açılışında, 3 Aralık'ın özel insanların, özel çocukların günü olduğunu, bu özelliği önemsediklerini ve değer verdiklerini dile getirdi.

Selçuk: Engellilerin gelişimi için desteğe ihtiyaç var

"KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİ İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, engelli çocuklarla, vatandaşlarla ilgili belki iki kat daha fazla dikkatleri olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, "İnşallah çok daha güzel tedbirlerin alınacağı, çok daha güzel projelerin yapılacağı dönemleri birlikte yaşayacağız. Engelli bireylerin sosyal yaşama uyum sağlamaları, kendi kimliklerini kazanmaları, başarı duygusunu tatmaları ve kendilerini her yönden geliştirmeleri konusunda büyük bir desteğe ihtiyaç var" diye konuştu

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