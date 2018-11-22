Selçuk: Her okul 24-25 parametre üzerinden izlenecek

Siyaseet Ekonomi Toplum Araştırma Vakfı (SETA) Ankara Ofisi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu konulu söyleşiye katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin yeni bir atılımın içinde olduğunu söyledi.

FARKLI SİSTEMATİK BİR YAPI OLACAK

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngördüğü şekilde farklı bir sistematik yaklaşımdan söz edildiğini, bundan sonra söylenecek herşeyin de bu zemin üzerinde yer alacağını ifade etti.

"CİDDİ MESAFELER ALDIK"

Milli eğitimde son 16 yılda nicel konularda çok ciddi mesafeler alındığını aktaran Selçuk, Talim ve Terbiye Kurulunda görevli iken "Keşke Türkiye'nin şu kadar öğretmeni, şu kadar dersliği, dijital altyapısı olsa" dediğini ve çok heveslendiği hayallerinin bulunduğunu anlattı.

"OKULLARI İZLEYECEĞİZ"

Bakan Ziya Selçuk, "Her okulu yaklaşık 24-25 kadar, şu ana kadar ki çalışmalar bunu gösteriyor, belli sayıdaki parametreler üzerinden izleme imkanımız olacak, online, anlık olarak. Böylece her okul bilecek ki 'Bizim şu şu parametrelerde ilerlememiz gerekiyor ve şu parametrelerde şuralardayız, gelişmemiz için de bir yıllık şöyle bir politika önerisi geliştirdik.' Her okul bunu yapacak. Her okulun ihtiyacı neyse yine bir matris düzeni içinde, okulların altyapı imkanlarının derecesine bağlı olarak o okulun finansal olarak desteklenme oranı değişecek. Her bir okulun belli yıllar içindeki hedef raporları ile ne kadar ilerleyip ilerlemediği ortaya konulacak. Böylece bizim okul düzeyinde takip etme ihtiyacımız karşılanmış olacak" dedi.



