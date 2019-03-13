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Selçuk: Kızlarımızı mühendislik konusunda destekliyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mühendis olmak isteyen kız öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:46..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör iş birliğinde 'Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürüttüklerini söyledi.

Bakan Selçuk, mühendis olmaka isteyen bütün kız çocuklarına gereken destek neyse vereceklerini ve mesleklerinin örneği haline geleceklerini ifade etti.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI

Bakan Selçuk, "Kız çocuklarının okullaşma oranında önemli başarılara imza attık. Nitekim, ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranını iki kat, yükseköğrenimde ise üç kat arttırdık. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlarsak, güçlü aile ve güçlü toplum hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.

Selçuk: Kızlarımızı mühendislik konusunda destekliyoruz

STAJ VE BURS İMKANI

Selçuk, "Proje kapsamında özel sektör tarafından üniversite öğrencilerine burs verilmesiyle birlikte staj ve istihdam imkânı, İngilizce dil eğitimi ve sosyal mühendislik sertifika programları desteği sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

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