Selçuk Yöntem'den Hazal Kaya'ya bomba yorum

Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu Ali Akay ile dünyaevine giren Hazal Kaya'dan hamile pozu geldi.

Kaya yayınladığı karenin altına; "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali" notunu yazdı.

"TAKLIM ÇOK TATLI OLMUŞSUN"

Kanal D'de yayınlanan ve hala çok konuşulan Aşkı Memnu'da Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem baba - kızı canlandırıyordu. Dizide bilindiği üzere birbirlerine 'taklım' diye hitap ediyorlardı. Yöntem diziye de gönderme yaparak fotoğrafın altına, "Aman Allah'ım. Taklım çok tatlı olmuşsun" yazdı. Bu yorum, Aşkı Memnu sevenler tarafından binlerce beğeni aldı.