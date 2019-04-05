Selda Alkor ile Nurgül Yeşilçay yıllar sonra buluştu

Efsane dizi Asmalı Konak’ın Bahar’ı Nurgül Yeşilçay ile Sümbül Sultan’ı Selda Alkor, diziden 16 yıl sonra 38. İstanbul Film Festivali’nin açılış gecesinde bir araya geldi.

ALKOR: ÇOK MUTLUYUM

Dün akşam düzenlenen törende Selda Alkor’un ‘Sinema Onur Ödülü’nü, dizideki gelini rolündeki Nurgül Yeşilçay takdim etti. Duygulanan Selda Alkor, "Bu ödülü Nurgül’den aldığım için çok mutluyum, eminim ileride o da bu ödülü genç birinin elinden alacaktır." dedi.

"HEM USTA HEM ABLA"

Yeşilçay, "Selda Hanım ile çalışma şansı yakaladık. Hem ustamız hem de ablamız oldu. Deneyiminden bizi esirgemedi. Bu ödülü verdiğim için çok mutluyum." diye konuştu. Arasının kötü olduğu dedikoduları konuşulan ikili, böylece bu söylentilere de son vermiş oldu.